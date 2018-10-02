Bakırköy'de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı
Bakırköy'de bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var.
- DHA
Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Kaçan sürücü yakalanarak emniyete götürülürken görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.
Edinilen bilgiye göre, otomobil içinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracı süren kişi ters yöne girdi. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaçan sürücü G.S. bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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