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Bakırköy'de erkek cesedi bulundu

Bakırköy Florya'da bir ilkokulun yanında sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

  • İHA
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Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Ekşinar sokakta bir ilkokulun yanında sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar yerde hareketsiz halde yatan birini gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemeler de bulunurken 24 yaşında olduğu belirlen Gökhan Y. isimli şahıs otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan sabah saatlerinde okula giden öğrenciler de yerde yatan cesedi görünce büyük şok yaşadı.
 

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