İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2021 Cuma / 26 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3035
  • EURO
    9,8643
  • ALTIN
    484.238
  • BIST100
    1481.39
Güncel

Bakırköy'de feci kaza!

Bakırköy'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 09:42
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Atatürk Köşkü Caddesi'nden Küçükçekmece istikametine giden Mehmet Savaş yönetimindeki 34 TT 080 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Recep Duman idaresindeki 34 ER 1584 plakalı otomobille, ardından Mahmut Sağlam'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Savaş ile yanında bulunan Gülsüm Savaş ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar, otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan minibüs şoförü Mahmut Sağlam'a ise ambulansta müdahale edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.