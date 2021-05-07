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Bakırköy'de halk ekmek büfesi yandı

Bakırköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir halk ekmek büfesi alev alev yandı.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 07:12 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 07:12
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Yangın, Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait Halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen büfe sahibi Mithat Ali Yanbeyli de polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. DHA'ya konuşan Yanbeyli, "Hiç bilgim yok, evdeydim. Arkadaşlar haber verdi. Daha yeni geldim. Halk ekmek satış yeri olarak kullanıyorum. İçeride kimse yoktu, kapatmıştık. Saat 19.00 gibi mesaimiz bitiyor. Mesaiden sonra kapattık" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, halk ekmek büfesinin yanma anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde büfenin alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor.

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