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Baklava yüklü minibüs, tıra çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da kontrolden çıkan baklava yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içinde sıkışan Hayrettin Keskin, hayatını kaybetti.

DHA17 Nisan 2021 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:53
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Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Çorlu gişeler mevkisi Edirne yönünde meydana geldi. İstanbul'dan yüklenen baklavaları Edirne'ye götüren Zafer Algaç yönetimindeki 34 PLG 04 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Halil Yılmaz'ın kullandığı 59 ACF 591 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada Hayrettin Keskin, minibüste sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araç içinde sıkışan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayrettin Keskin'in cansız bedeni, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı belirlenen minibüsün sürücüsü Zafer Algaç, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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