İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9817
  • EURO
    7,5408
  • ALTIN
    387.292
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tahliye operasyonu tam gaz: Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye geliyorlar
Güncel

Tahliye operasyonu tam gaz: Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye geliyorlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılmasının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:48
ABONE OL

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin girişimiyle yurda dönmek için başvuruda bulunan 182 Türk vatandaşı, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yerel saatle 12.20'de Türkiye'ye hareket etti.

Yolcular, ramazan ayını ülkelerinde geçirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

İş için Bakü'ye gelen fakat salgın nedeniyle burada kalan iş adamı Necmi Saykun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurda dönüşlerini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Bakü'de gerektiğinden fazla kalarak mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Saykun, "Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz bu mağduriyeti giderdi. Ülkemize dönüyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nı ailemizle geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Gezmek için geldiği Bakü'de kalan Ali Bozyiğit de yurda dönüşlerini sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yurda dönen vatandaşların 14 günlük karantina süreci için Ankara'da yurtlara yerleştirilmesi öngörülüyor.

Dün akşam da Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den 179 Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilmişti.

Bakü'de kalan Türk vatandaşlarını yurda götürmek için 2 uçak seferi daha düzenlenecek ve böylece yaklaşık 700 kişi Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmüş olacak.

Down sendromlu çocuğun 23 Nisan'ı kutlama hayalini jandarma gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.