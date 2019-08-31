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Balayından eşiyle tartıştı... Sonrası korkunç!

ANTALYA'ya balayına gelen Boşnak turist Samir T. (35), eşi Almina Humanovic T. (34) ile tartıştıktan sonra kaldığı otelin 6'ncı katındaki odanın balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde, Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. İki hafta önce evlenen Samir T. ve Almina Humanovic T. çifti, balayı için iki gün önce yakınlarıyla Sırbistan'dan Alanya'ya gelerek 5 yıldızlı otele yerleşti. İkili, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sakinleştirilemeyen Samir T., 6'ncı katta kaldığı odada bir anda balkondan atladı. Samir T., kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Samir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinden sonra Samir T.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Eşinin cenazesini almak için morga gelen Almina Humanovic T. , annesine sarılarak gözyaşı döktü. Samir T.'nin cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ülkesine götürülecek.

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

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