Balık ekmeğime dokunma

Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım itibarıyla boşaltılmasını talep etti. İstanbul’un simgesi haline gelen mekanların kaldırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Samsun’da yaşayan ve İstanbul’a her geldiğinde mutlaka Eminönü’nde balık-ekmek yediğini ifade eden Ziynet Oymak “Her geldiğimde mutlaka yemeden gitmem. Kahvaltı bile yapmadım balık ekmek yemek için” dedi.

‘İSTANBUL’UN BİR SİMGESİ’

Teknelerin turistlerin de ilgisini çektiğini söyleyen vatandaşlardan Ali Yılmaz da “Bunlar İstanbul’un bir simgesi. Belediyeye kiralarını ödüyorlarsa devam etmeleri iyi olur” diye konuştu. Türkiye’nin her yerinden Eminönü’ne balık-ekmek yemeye gelindiğini dile getiren Özcan Karabulut ise, “Burayı kaldırdıkları zaman iyi olmaz. Turistik bölge dedikleri gibi. Bu tekneler de tarihi yapıyla özdeşleşmiş, bence kaldırılmasın” ifadelerini kullandı.