''Balık istifi'' gibi yolculuk eden Adanalılar Karalar'a tepki gösterdi: Rezilliğimizi gelip görsün

Şehir Hastanesi'ne tedaviyi gelen vatandaşların evlerine gitmek için "Duraksız" bulvarda 50 derece sıcağın altında işkence çektiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adanalılara eziyeti bitmek bilmiyor. Kavurucu sıcaklardan kaçmak için kent merkezinden 80 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesindeki yayla evlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanmak isteyen vatandaşlar, adeta "Balık istifi" gibi yolculuk yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; Yoğun talep olmasına rağmen günde 1 sefer yapan otobüste tıka basa yolculuk yapan vatandaşların koridorlarda ya da merdivenlere oturarak yerde yolculuk etmesi "Pes" dedirtti. Vatandaşlar, "Belediye başkanı Adanalılar için 81 tane yeni otobüs aldığını övünerek anlatıyor. Pozantı ve yaylalarına sadece bir otobüsle gidip geliyoruz. Neden sefer sayısını artırmıyorlar? Başkanın bizlere verdiği değer bu kadar işte. Gelsin bir kez bizimle yolculuk yapsın da görelim" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

KORİDORDA OTURUYORLAR

Belediye Başkanı Zeydan Karalar 5 Mayıs'ta borçlanmadan aldığı 81 otobüsün tanıtımında adeta şov yaptı. CHP'li milletvekillerinin katıldığı tanıtım töreninde konuşan Başkan Karalar, "81 modern otobüsü halkımızın hizmetine sunduk" açıklaması yaptı. Ancak Karalar'ın "Halkın hizmetine sunduk" sözleri gerçeği yansıtmadı. Nefes almak için Adana'nın "Sarı sıcağından" kaçarak yaylalara belediye otobüsle giden ve büyük bölümünü yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar, 1 saatten fazla süren yolda "çile" çekerek yolculuk yapıyor. Oturacak yer bulamayan vatandaşlar ya koridora ya da merdivenlere oturarak perişan bir şekilde yolculuk ediyor.

"BİR KEZ YOLCULUK YAPSIN"

Otobüste aşırı kalabalıktan dolayı nefes almakta bile zorluk çeken ve belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce sefer sayılarının artırılmasını istedi. Belediyenin insanlara değer vermediğini dile getiren vatandaşlar, "Yaylalara bir otobüsle tek sefer yapılır mı? Ama başkan, borçsuz 81 tane otobüs aldığını öve öve bitiremiyor. Bizim hizmetimize sunacağını söylüyordu. Evet hizmetimize sundu yerlerde oturarak yolculuk ediyoruz. Başkanın bize verdiği değer bu kadar işte? Sadece 1 gün gelsin bizimle bir Pozantı'ya Tekir'e gitsin. Rezilliğimizi bir görsün" dediler.