Balık tutmak için gittiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:06

Kadirli ilçesi Bahadırlı köyünde, dün iki arkadaşıyla balık tutmak için Arslantaş Baraj Gölü'nde açılan ve bindikleri kayığın devrilmesi sonucu suda kaybolan Mustafa Sarıdal'ı (18) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Adana'dan sevk edilen su altı polisleri, yaptıkları çalışmada Sarıdal'ın cesedini kayığın devrildiği bölgenin yakınlarında bularak sudan çıkardı.

Sarıdal'ın cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, Mustafa Sarıdal iki arkadaşıyla balık tutmak için kayıkla Arslantaş Baraj Gölü'nde açılmış, bindikleri kayığın devrilmesi sonucu göle düşen 3 kişiden ikisi kendi çabasıyla sudan çıkarken, Sarıdal gözden kaybolmuştu. AFAD, itfaiye ve su altı polislerinin arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verilmişti.