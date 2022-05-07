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Balık tutmaya çalışırken suya düşen 40 yaşındaki adam boğuldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu. Cenaze, Göksun Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Sadi Özcan (40) arkadaşlarıyla Karadutlu Mahallesi kırsalından geçen Ceyhan Nehri'ne balık tutmaya gitti.

Özcan, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek suya düşüp bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Özcan'ın cesedine ulaşıldı.

Cenaze, Göksun Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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