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Balık tutmaya gittikleri gölette kaybolan gençler aranıyor

Şanlıurfa'da balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 16:57
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Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, gölette yaptığı aramalarda şu ana kadar gençlere ulaşamadı. Gölet kıyısında çalışmaları takip eden Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'in yakınlarını, Siverek Kaymakamı Hasan Olgun ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak teselli etti. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerin bulunması için seferber olunduğunu belirterek, "Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor ve gençlerin bulunması için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Temennimiz bir an önce gençlerimize ulaşmak. Acılı aileleri bekliyor ve bizler de ekiplerimizle buradayız" dedi.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, gölette yaptığı aramalarda şu ana kadar gençlere ulaşamadı. Gölet kıyısında çalışmaları takip eden Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'in yakınlarını, Siverek Kaymakamı Hasan Olgun ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak teselli etti. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerin bulunması için seferber olunduğunu belirterek, "Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor ve gençlerin bulunması için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Temennimiz bir an önce gençlerimize ulaşmak. Acılı aileleri bekliyor ve bizler de ekiplerimizle buradayız" dedi.

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