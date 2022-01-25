Balıkçı doğruladı! İstanbullu kar ile boğuştu İmamoğlu balık keyfi yaptı

25 Ocak 2022 Salı 20:34 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 21:05

Dün akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar ve çileye dönüşen ulaşım sıkıntıları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'lilerin yalanladığı söz konusu görüntüleri, İmamoğlu'nun gittiği balıkçı kendi tabiriyle 'Balıkçı Kahraman' doğruladı.

Balıkçı Kahraman, "Bu insanın (Ekrem İmamoğlu) bir ay önce bir rezervasyonu vardı, dün akşam saat 18:00 itibariyle geldiler 4 kişi yemek yediler ve 1 saat kaldılar ve gittiler." dedi.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışının şehir trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle yollarda kalanlar evlerine yürüyerek dönmeye çalıştı. Ana ulaşım yolları kilitlendi vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluların kara esir olduğu sıralarda balık restoranında olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'da konuyu doğruladı.

'BALIKÇI KAHRAMAN' DOĞRULADI

İstanbul'da vatandaşların kar ile yaşadığı sıkıntılar sırasında İmamoğlu'nun balıkçıda olduğunu mekanın sahibi, kendi tabiriyle 'Balıkçı Kahraman' doğruladı.

Balıkçı Kahraman ile yapılan konuşmanın ses kaydında, "Bu insanın (Ekrem İmamoğlu) bir ay önce bir rezervasyonu vardı, dün akşam saat 18:00 itibariyle geldiler 4 kişi yemek yediler ve 1 saat kaldılar ve gittiler. Benim bir huyum, var benim isimim Balıkçı Kahraman, Allah'ın bir olduğunu bilirim ben, başka bir şey bilmem. Bana 25 gün önceden bu rezervasyon yapılmış, iki ve dört kişi olacağı söylendi. 4 kişi geldiler, yemeklerini yediler, erken geldi onlar 18:00 gibi bir saat sonrada çıktılar." ifadeleri yer aldı.

İşte o ses kaydı:

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI



İmamoğlu'nun balık restoranına giderken her karla mücadele araçlarının her 10 dakikada bir kendisine nasıl özel servis yaptığı kameralara yansıdı.

YEMEK MOLASI YALAN ÇIKTI!

İmamoğlu'nun aracının balıkçının bulunduğu güzergaha saat 17:47'de girip 20:49'da çıktığı da görüntülerden anlaşılıyor.

Bu durumda İmamoğlu'nun 1 saatlik yemek molası ifadesi de yalan çıkıyor.