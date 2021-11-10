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Balıkçı teknesi alabora oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçı teknesi, fırtına sebebiyle alabora oldu.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:05
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İlçe genelinde etkili olanak sağanak ve fırtına sonucu cadde ile sokaklarda su birikintileri, denizde yüksek dalgalar oluştu.

Balıkçı barınağında demirlemiş teknelerden biri alabora oldu.

Barınakta incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gazetecilere, mağdur olanlara ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran Kibar, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve beklenen bir fırtına sonucu bir teknemiz battı. Sorunun daha da büyümemesi açısından burada gözlem yapıyoruz. Liman başkanımız ve işin uzmanı görevli ekip de burada. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

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