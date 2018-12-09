Batı Karadeniz'de avlanan balıkçılar tonlarca hamsiyle balıkçı barınağına döndüler

Kaptan Ferhat Birinci, balık sezonunun bereketli olduğunu belirterek, "Şu an hamsi Batı Karadeniz Akçakoca açıklarında, Doğu Karadeniz'de balık hemen hemen yok gibi. Hamsi, çinekop ve istavrit avlanıyor. Tonlarca hamsi Anadolu'ya sevk olurken bunun yanında Batı ülkelerine de ihraç ediliyor. Balıkların boyları çok güzel ve büyük, bu nedenle lezzetli balık. Kasası 120 ile 150 TL'den satışa sunuluyor. Bu sezon balık bereketli geçiyor" dedi.