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Balıkesir açıklarında 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Balıkesir açıklarında 36 göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-4510 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.

Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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