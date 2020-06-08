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Güncel

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:02 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 08:03
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