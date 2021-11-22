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Balıkesir merkezli 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 15:28 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:28
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 11 muvazzaf asker, 3 eski askeri öğrenci, 2 avukat 4 kamu çalışanı ve 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Yozgat'ın yanı sıra KKTC'de 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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