Balıkesir merkezli 15 ildeki "ByLock" operasyonu
Balıkesir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- AA
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakıldı, 29'u adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 26'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir, Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, Tokat, Antalya, Şanlıurfa, Konya ve Edirne'de 28 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 31'i yakalanmıştı.
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