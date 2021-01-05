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Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 3 ildeki FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı verildi.

AA05 Ocak 2021 Salı 09:52 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 09:52
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Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan operasyon sürüyor.

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