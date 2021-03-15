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Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:25
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Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf, 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilmiş 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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