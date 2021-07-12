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Balıkesir merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:34
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 2018-2019 yıllarında örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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