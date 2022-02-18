İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 17 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6533
  • EURO
    15,5016
  • ALTIN
    832.285
  • BIST100
    2032.44
Güncel

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 17:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 18:00
ABONE OL

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.