Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

AA 18 Şubat 2022 Cuma 17:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 18:00

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.



Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

