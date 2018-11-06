Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 49 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 36'sının hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu anlaşıldı. Bu şüphelilere ait evraklar adli makamlara gönderildi. Haklarında adli işlem bulunmayan, 2'si Jandarma, 11'i Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli 13 astsubay hakkında İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Şırnak ve KKTC'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.