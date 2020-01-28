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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA28.01.2020  10:28 - Güncelleme: 28.01.2020  10:28

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte evlerini örgütün toplantılarında kullandırdıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra İzmir ve Manisa'da düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin evlerinin örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde örgüt toplantılarında kullanıldığı, Balıkesir'e şehir dışından gelerek yatılı okuyan örgüt üyesi askeri öğrencilerle toplantılar yapıldığı belirtildi.

Şüpheliler arasındaki bir kişinin de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan özel bir okulun müdürü olduğu, toplantı için ev bulma görevini yürüttüğü öğrenildi.

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