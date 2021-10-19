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Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf asker, biri polis memuru 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA19 Ekim 2021 Salı 08:35 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 08:36
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Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mahrem askeri yapılanma içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli ve Van'da belirlenen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerden 7'sinin muvazzaf asker, birinin polis memuru, 5'inin mahrem imam olduğu, örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanmış 16 zanlı ile askerlik ve polislik mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de arananlar arasında bulunduğu öğrenildi.

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