İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8564
  • EURO
    7,6837
  • ALTIN
    389.987
  • BIST100
    116661
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir merkezli terör operasyonunda 24 kişi yakalandı
Güncel

Balıkesir merkezli terör operasyonunda 24 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Haziran 2020 Salı 14:19 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 14:19
ABONE OL

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine finans desteği sağladığı belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Manisa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 24 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

1990'lı yıllarda ekimine başlanmıştı! Şimdilerde ihtiyacın yüzde 90'ını karşılıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.