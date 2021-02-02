Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonu

AA 02 Şubat 2021 Salı 09:02 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 09:02

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vaktinde Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve Bigadiç ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklanan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A. gözaltına alındı.

Diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.