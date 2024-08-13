İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5719
  • EURO
    36,763
  • ALTIN
    2658.05
  • BIST100
    9828.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Balıkesir'de 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 09:15 - Güncelleme:
Balıkesir'de 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında Midilli Adası'na yasa dışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.