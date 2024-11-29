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Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na (Lesvos) geçmek isteyen 1'i çocuk olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan TCSG-28 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içinde biri çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İNSANİ YARDIMLARDA BULUNULDU

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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