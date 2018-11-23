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Balıkesir'de 2 FETÖ'cü yakalandı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri 2 ayrı operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'den (FETÖ) aranan 2 kişiyi yakaladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Esnaf T.Ö. yakalandı. T.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir Kapalı Cezaevine teslim edildi.
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir merkezde ikamet eden serbest meslek sahibi B.A. gözaltına alınması talimatına istinaden, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan B.A. Bursa'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.
 

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