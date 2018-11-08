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Balıkesir´de 24 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Balıkesir´de jandarmanın akaryakıt tankerinde yaptığı kontrolde, kaçak olduğu tespit edilen 24 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

  • DHA
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde Balıkesir- İzmir karayolunda önlem alan ekipler, M.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan akaryakıt tankerini durdurdu. Tankerde yapılan kontrollerde 24 bin litre, menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirdi. Araç şoförü M.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
 
 
Tanker ise Cumhuriyet savcısının talimatı ile Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 

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