Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Altınova Mahallesi Medra Köprüsü mevkisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan bir grubu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, 21 Suriye, 6 Kongo ve 3 Güney Afrika uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatör olduğu öne sürülen M.A. ise gözaltına alındı.
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