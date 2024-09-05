İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9545
  • EURO
    37,8258
  • ALTIN
    2745.14
  • BIST100
    9936.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Savaştepe ve Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 göçmen kaçakçısı ile 31 düzensiz göçmen yakalandı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Jandarma ekipleri Savaştepe Yeşilhisar mevki ile Ayvalık Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şeytan Sofrası mevkiinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 2'si Suriye uyruklu 3 göçmen kaçakçısı ile farklı uyruklardan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

3 ARAÇ VE 1 ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda göçmenleri taşımakta kullanılan 3 araç, 1 şişme bot, 1 bot motoru, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve kapsül içerisinde 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

3 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.