Balıkesir'de 37 kaçak göçmen yakalandı Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve aralarında çocukların da olduğu 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.