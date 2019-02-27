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Balıkesir'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve aralarında çocukların da olduğu 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

  • DHA
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Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürülmek üzere İstanbul'dan Balıkesir'in Körfez bölgesine göçmen getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ilçesi kırsal Köteyli Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında tedbir aldı. Arama noktasında 'dur' ihtarlarına uymayan 34 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü E.E., aracı kontrol noktasındaki personelin üzerine sürerek, İzmir yolu istikametine kaçmaya başladı.
 
Bir süre sonra yakalanacağını anlayan şüpheli sürücü, kamyoneti yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Aracın içinde 14'ü çocuk toplam 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
 
Gözaltına alınan organizatör E.E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Kaçak göçmenler ile ilgili de yasal işlemlere başlandı.

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