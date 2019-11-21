Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.