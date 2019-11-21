Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- AA
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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