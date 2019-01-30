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Balıkesir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de yürütülen FETÖ operasyonlarında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli yakalandı.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, eş zamanlı operasyon yaptı. Polis ekipleri; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ihraç olan zabıt katibi 2 şüpheli Burhaniye ilçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ihraç bir polis memuru Balıkesir merkezinde, Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazzaf bir Astsubay Erdek ilçesinde yakaladı. Öte yandan Cuma günü, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen İ.E.Y., Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Balıkesir'de iş yerinin sahibi şüpheli İ.E.Y. Kepsut yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında yapılan kontrol esnasında  yakalandı.

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