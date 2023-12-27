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Balıkesir'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yakalanan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Balıkesir'de 43 kaçak göçmen yakalandı
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"TCSG-907" ve "KB-11" botlarıyla devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Durdurulan botta yakalanan, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen, Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.

Bu kişilere yiyecek, giyim eşyası, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan yabancı uyrukluların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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