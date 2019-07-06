Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik unsurları, Pınar Adası açıklarında lastik botla Midilli istikametine giden bir grup olduğu yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, kısa süre sonra lastik botu durdurarak, Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
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