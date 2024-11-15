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Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollar ile gitmek isteyen lastik bot içinde 2 grup halinde 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgeye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durdurul ve içerisindeki 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİLER

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Ayvalık'a getirilerek İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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