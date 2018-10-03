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Balıkesir’de 64 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’de polis ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda 64 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Balıkesir İl Jandarma ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalarda Karasi ilçesi Köteyli Mahallesinde 37 Afgan uyruklu kaçak göçmen ve Ayvalık ilçesi Tuzla Mahallesinde 27 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda 3 organizatörde gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı olayları ile ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi
 

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