Balıkesir'de 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hotaşlar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlenen F.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; 8 bin 769 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 23 tabanca fişeği, ruhsatsız 2 av tüfeği, 90 av tüfeği fişeği ve 1 hançer ele geçirildi. F.A., gözaltına alınırken, jandarmada sorgulandığı öğrenildi.