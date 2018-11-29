Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Balıkesir kara yolu Köteyli Mahallesi yakınlarındaki yol kontrolü esnasında bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları kontrolde, Suriye uyruklu biri kadın 9 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize eden M.T'yi yakaladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA