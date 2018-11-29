Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Balıkesir kara yolu Köteyli Mahallesi yakınlarındaki yol kontrolü esnasında bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları kontrolde, Suriye uyruklu biri kadın 9 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize eden M.T'yi yakaladı.