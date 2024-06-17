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Güncel

Balıkesir'de anızda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Balıkesir'de anızda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangında 3 uçak, 4 helikopter, 3 dozer, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 6 hizmet aracı ve 200 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 araç, DSİ'den bir eskavatör, 3 TOMA, 12 AFAD personeli ile çalışma yapıldı.

Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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