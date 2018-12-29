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Balıkesir'de AVM'nin istinat duvarı çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.
 
Akçay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) yıkımının gerçekleştirildiği esnada, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu.
 
Bunun üzerine park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
 
Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.
 
Duvarın çökme anı, amatör kameraya yansıdı.

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