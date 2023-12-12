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Güncel

Balıkesir'de Ayvalık açıklarında 91 göçmen ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik tarafından yapılan iki ayrı operasyonda; Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 göçmen kurtarılırken, 48 göçmen de yakalandı.

IHA12 Aralık 2023 Salı 09:32 - Güncelleme:
Balıkesir'de Ayvalık açıklarında 91 göçmen ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik tarafından ilk operasyonda; Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hemen harekete geçen TCSG-905 ve KB-4510 isimli Sahil Güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 43 göçmeni kurtardı.

Ekiplerin aynı gün gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ise; Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmekte ola bir grup göçmen bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen KB-111 botu göçmenleri durdurarak, ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 91 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 göçmene Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniyor.

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