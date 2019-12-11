Son dakika... Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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