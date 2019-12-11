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Son dakika... Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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