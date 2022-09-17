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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
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İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının, 300 personel, 19 arazöz, 13 helikopter ve 2 uçağın müdahalesiyle kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

Şıldak, ekiplerin hızlı hareket ettiğini belirterek "Geçmiş olsun dileklerimle özveriyle çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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