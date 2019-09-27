Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi.
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