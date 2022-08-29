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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Salih Çoban (42) yönetimindeki 10 VF 179 plakalı traktör, Sağırlar Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yeğeni Gizem Selda Çoban (11) yaşamını yitirdi, Emine Çoban (63) ve İlknur Çoban (36) da yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılırken, Salih Çoban ile yeğeni Gizem Selda Çoban'ın cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Çoban ailesinin çalıştıkları tarladan eve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.

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